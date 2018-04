SETTIMANALE SPY * ROSA PERROTTA: ” DOPO L’ANELLO VOGLIO UN FIGLIO, PIETRO E IO CI SPOSEREMO A NAPOLI E SARÀ UNA GRANDE FESTA “

«La proposta di matrimonio del mio fidanzato in diretta tv? No, non me l’aspettavo. In passato abbiamo parlato di nozze, ma mai concretamente. Ero così stordita su quella sedia, in diretta, sembravo un pesce lesso.

Troppe emozioni. Ancora non ho razionalizzato. Ora voglio riprendere la mia vita, ma ammetto che l’esperienza dell’Isola mi ha cambiata profondamente. Ora ho una nuova visione della felicità e mi immagino mamma. Questa per me ora è la parola più bella del mondo».

Rosa Perrotta parla per la prima volta in esclusiva al settimanale Spy dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Pietro Tartaglione in diretta tv durante l’ultima puntata de “l’Isola dei famosi”. L’ex naufraga e il fidanzato si sono conosciuti e innamorati nel programma “Uomini e donne “ di Maria De Filippi e ora hanno deciso di coronare la loro storia d’amore con le nozze. «Ci sposeremo a Napoli», rivela Rosa Perrotta a Spy. Sia lei sia il fidanzato, che di professione fa l’avvocato e lavora nello studio legale di famiglia, sono campani.

E tra gli invitati alle future nozze quali compagni dell’Isola vorrebbe? «Sull’Isola ho legato soprattutto con Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Lui è il mio vincitore. È un uomo che ha il coraggio di dire sempre quello che pensa. Una persona perbene, coraggiosa, cazzuta. Un figo, insomma. Chi mi ha sorpreso in positivo è stata Francesca Cipriani. Se prima del reality mi avessero proposto una pizza con lei avrei detto di no. Troppo diverse. Dopo l’Isola faccio mea culpa e dico: Francesca è una ragazza strepitosa».