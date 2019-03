SETTIMANALE “ SPY “ * « IL GIORNO PRIMA DI ANNUNCIARE LA ROTTURA CON GIULIA DE LELLIS IRAMA ERA A CENA A PARIGI CON LA MODELLA VICTORIA STELLA DORITOU »

)

Il settimanale Spy rivela, nel numero in edicola da venerdì 8 marzo, un dettaglio inedito, ma importante, sulla rottura tra Giulia De Lellis e Irama, rottura comunicata ufficialmente dal rapper con un post su Instagram datato 5 marzo. La sera prima, però, Irama si trovava a Parigi a cena nel lussuoso Hotel Costes con la modella Victoria Stella Doritou (ex del tronista Andrea Zelletta). Una vicenda di cui la De Lellis non era al corrente. Spunta quindi un’altra donna nella inaspettata fine della love story tra l’influencer e il nuovo idolo dei giovani.