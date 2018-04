SETTIMANALE SPY * FRANCO TERLIZZI DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI: ” SONO DIMAGRITO DI 30 CHILI E HO AVUTO UN CROLLO FISICO E MENTALE “

Il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 6 aprile pubblica una intervista esclusiva a Franco Terlizzi, nella quale il concorrente appena ritiratosi dall’Isola dei Famosi spiega i motivi di salute che lo hanno spinto ad abbandonare il reality. «Ho avuto un crollo, fisico e mantale.

Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore», racconta l’ex pugile 56enne. «Forse ho voluto dimagrire troppo. Ero quello che mangiava meno di tutti.

Ho perso trenta chili: quando mi hanno pesato prima di partire il medico mi ha detto che la bilancia segnava 135 chili. Adesso ne peso 105 esatti. Ero quello che mangiava meno di tutti.

Forse è stato anche il mio bisogno di dimostrare che vengo dalla strada e quindi posso rinunciare a tutto. In questo programma le privazioni sono tante e può crollare anche una roccia come me».

Il naufrago tornato in Italia racconta chi sono i suoi favoriti per la vittoria del reality: «Tifo per Nino Formicola, una persona autentica e sincera, e anche per Alessia Mancini, perché è stata coerente dall’inizio alla fine.

Jonathan e Bianca invece sono le persone più false che abbia incontrato in vita mia. Jonathan il giorno prima delle nomination veniva da me e mi diceva che avevo lo sguardo dolce, gli occhi pieni di umanità.

Poi, quando l’ho nominato mi ha detto che non sono un uomo». Poi, rivela i prossimi progetti che riguardano suo figlio Michael: «Ora si è sbloccato, ha più sicurezza in se stesso. È pronto per partecipare al “Grande fratello”».