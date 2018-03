SETTIMANALE CHI * SHARON STONE: ” VOGLIO ESSERE UNA BRAVA MADRE NON UNA BRAVA ATTRICE, DOPO AVER RISCHIATO DI MORIRE ORA VIVO PER I MIEI FIGLI “

«Un giorno vorrei che la gente mi ricordasse come una grande madre, più che come una brava attrice. Vorrei che dicessero: “Questi ragazzi Stone sono sorprendenti”. Prima avevo grandi traguardi, oggi non più. Vivo giorno per giorno, sono felice delle ore passate con i miei figli e sono molto più gentile con la gente che mi circonda, Cerco di essere una brava persona. Visto che il destino non mi ha concesso la maternità cerco di essere una brava mamma adottiva.

Così facendo aiuto anche altri. Ci sono tanti bambini ala ricerca di una famiglia. Credo che l’adozione sia il secondo grande canale di Dio per avere figli. L’essere umano non viene formato da chi lo partorisce, ma da chi lo ama». Così, con una sincerità disarmante, Sharon Stone si confessa in una lunga intervista, l’unica concessa per i suoi 60 anni, al settimanale Chi.

E l’ex sex symbol di “Basic Instinct” rivela per la prima volta il lato più nascosto e intimo della sua vita. «L’adozione del mio primo figlio Roan e l’emorragia cerebrale quasi mortale che mi ha colpito mi hanno molto aiutato», confessa l’attrice a Chi. «L’arteria vertebrale mi era scoppiata nella nuca e per 11 giorni ha sanguinato nel cervello e in alcune zone del viso.

Per un breve periodo sono stato nell’aldilà e questa esperienza ha cambiato totalmente la mia vita e il mio modo di pensare. Sono stata 8 mesi in un letto di ospedale, ho perso la memoria a breve e a lungo termine. Avevo una paralisi a una gamba ed ero sorda da un orecchio. E proprio allora mio marito ha chiesto il divorzio. E nel 2008 è riuscito ad ottenere la custodia esclusiva di nostro figlio.

Perché? Il perché si racchiude in una sola frase: la madre è un’attrice, con un’emorragia cerebrale e ha interpretato ruoli sexy in molti film. Questo per un giudice è stato sufficiente. È stata una botta terribile da cui mi sono ripresa solo adottando altri due figli, Laird e Quinn. Loro mi hanno dato la forza di ricominciare».

Nonostante tutto l’attrice confessa di sentirsi molto a suo agio con il corpo e non rinnega i ruoli sexy che l’hanno resa famosa. «Non ho mai avuto problemi con la nudità», spiega la diva, che è legata all’imprenditore italiano Angelo Boffa, di 19 anni più giovane. «Amo il mio corpo, sono fiera di lui e mi ci diverto. Perché non mostrarlo con naturalezza? Soprattutto se c’è una buona ragione per farlo. Faccio del mio meglio per rimanere in forma. Ma essere sexy non vuol dire soltanto essere bella. La sensualità viene dal profondo. Solo le donne che si sento bene con se stesse e sono autosufficienti possono essere anche sexy».