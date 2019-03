settimanale “ Oggi “ * Virginia Saba: « LA NUOVA FIDANZATA DI DI MAIO INDOSSA LA DIVISA DELLA POLIZIA COME SALVINI »

)

Dopo Silvia Virgulti e Giovanna Melodia, il vicepremier e capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio da poco più di due mesi ha un nuovo amore. Si chiama Virginia Saba, è di Cagliari e ha 36 anni. Oggi vive a Roma ed è l’assistente parlamentare della deputata grillina Emanuela Corda, ma ha un passato da cestista e giornalista.

E proprio durante uno dei servizi realizzati per una delle emittenti televisive per cui lavorava (Mediaset, Sky, Videolina) si è lasciata immortalare con una giacca della Polizia di Stato proprio come l’alleato-antagonista del suo compagno, Matteo Salvini. Una foto che Oggi mostra in esclusiva. Sul numero in edicola giovedì 14 marzo, un ritratto della nuova aspirante first lady a Cinquestelle.