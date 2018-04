SETTIMANALE OGGI * TERENCE HILL: ” MI MANCA NON AVER AVUTO UNA FIGLIA “

«Da giovane volevo solo maschi, per giocare a calcio e tutte quelle cose lì. Oggi so che avrei desiderato tanto anche una figlia femmina… Una con cui parlare di me, di lei, con cui discutere delle cose importanti della vita, come nel mio film, sotto un cielo di stelle».

Così dice Terence Hill al settimanale Oggi. In un articolo, pubblicato sul numero in edicola da domani, l’attore parla del film ll mio nome è Thomas, da lui scritto, diretto e prodotto. Un progetto che riguarda anche la moglie, con cui è sposato da 51 anni: «Il mio segreto è chiederle consigli…

Ci sono cose che devo decidere da solo, come se fare Don Matteo, o lanciarmi in nuovi film. Però Il mio nome è Thomas non lo voleva produrre nessuno. Ci ho buttato dentro un bel po’ dei nostri soldi. Allora le ho chiesto il consiglio. Lei mi ha sorriso e ha detto. “Assolutamente sì. Do it!»