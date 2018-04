SETTIMANALE OGGI * STORTI (DEL TRIO ALDO, GIOVANNI E GIACOMO): ” TRA NOI NESSUN LITIGIO, NUOVO FILM NEL 2020 MA NON ABBIAMO ANCORA UNA SCENEGGIATURA “

In un’intervista a Oggi, in edicola da domani, Giovanni Storti (componente del celebre trio con Aldo e Giacomo) nega che la temporanea inattività del trio comico sia in realtà già un divorzio: «Ma no, è proprio così: due anni sabbatici e poi si ritorna in pista», dice a Oggi Giovanni Storti, confermando che il trio ritornerà con un nuovo film: «Dovrebbe uscire per febbraio 2020. Ma non abbiamo scritto ancora niente, non c’è una sceneggiatura neppure abbozzata».

E a Oggi, Giovanni, reduce da una maratona nei campi dei rifugiati Saharawi, nel deserto algerino al confine con la Mauritania e il Sahara Occidentale, parla anche della sua passione per la corsa: «Mi sono innamorato dei trail, delle corse in montagna, nella natura.

La resilienza è un concetto importante: la corsa è una cosa inutile – nel senso che è un gesto non necessario – ma ti allena lo spirito, così diventa utile. È anche una forma di meditazione, ti arricchisce, ti fortifica il fisico e lo spirito. Mi è stata utile per accettare meglio ogni imprevisto e avere più tenacia».