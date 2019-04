SETTIMANALE ” OGGI ” * MILLY CARLUCCI: « CRISI CON MIO MARITO? NO, NOI VITTIME DI FAKE NEWS E DI TRUFFA, PER AVERE FIORELLO FAREI CARTE FALSE »

«Il mio piede è rotto ma il mio matrimonio è perfettamente integro». Lo dice Milly Carlucci in un’intervista che sarà pubblicata sul numero del settimanale Oggi, da domani in edicola, rispondendo alle indiscrezioni che davano lei e il marito Angelo Donati sull’orlo di una separazione. «Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio tra me e Angelo», ha spiegato la conduttrice, «sostenendo che io avevo deciso di produrre crema di bellezza e mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale».

Nel servizio Milly Carlucci passa in rassegna i concorrenti di Ballando con le Stelle e analizza il successo di una trasmissione, che sembra non sentire il peso degli anni e giunta alla quattordicesima edizione, ha subito conquistato il primato di ascolti del sabato sera col 22 per cento di share, battendo la corazzata di Amici di Maria De Filippi. Riferendosi alla sua rivale, Milly ha parlato di una «portabandiera delle donne di spettacolo. Ha fatto tutto. È riuscita a diventare conduttrice, autrice e produttrice. Nella tv italiana nessuna è come lei» e ha confermato di volerla portare in trasmissione.

In un’intervista esclusiva a OGGI, in edicola da domani, Milly Carlucci parla del suo sogno di avere a «Ballando con le stelle» Fiorello: «Sogno impossibile, lo so, ma per Fiorello farei carte false. Lui è grandioso. Ha la natura del jazzista. Programma tutto in modo maniacale, poi va in scena e improvvisa. Prendetelo pure come un appello».