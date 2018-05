SETTIMANALE OGGI * MICHELLE HUNZIKER: ” LE MINACCE A MIA FIGLIA AURORA SONO STATE LA COSA PIÙ PESANTE DA QUANDO SONO MADRE, MA CI HANNO RESO PIÙ’ FORTI “

«È stata la cosa più pesante che abbia vissuto da quando sono madre… Ma affrontare insieme queste pressioni ci ha unite tanto… Sono cose che ti segnano ma nello stesso tempo ti fortificano».

In esclusiva con il settimanale Oggi, in edicola da domani, Michelle Hunziker parla per la prima volta del dramma vissuto da lei e sua figlia Aurora: «Un anno fa ho subìto un tentativo di estorsione. Ho ricevuto due mail identiche con una richiesta di soldi, in bitcoin, e un messaggio: se non paghi, domani, tra un anno o tra dieci, getteremo dell’acido in faccia a tua figlia Aurora».

La conduttrice di Vuoi scommettere?, trasmissione a cui prende parte anche la figlia Aurora, ammette con Oggi di aver anche pensato di cedere: «In quei momenti le pensi tutte, loro giocano sulla paura. Ma alla fine ho deciso che non avrei pagato, perché mi sarei resa ricattabile per tutta la vita e avrei reso ricattabile anche Auri».

La Hunziker ha denunciato tutto alla Polizia Postale: «Hanno indagato a fondo e a lungo, hanno capito che è un’organizzazione internazionale di delinquenti che lo fa abitualmente ma purtroppo non è stato possibile risalire a un nome», dice, e aggiunge: «Sono stata malissimo, poi ho deciso che non dovevo più preoccuparmi ma occuparmene. Con Aurora ci siamo guardate negli occhi e ci siamo chieste: “Ma noi vogliamo davvero vivere nella paura?”, la risposta di entrambe è stata un no.

Quindi le ho messo una guardia del corpo accanto 24 ore su 24, che è un grande deterrente perché le statistiche dicono che chi compie attacchi con l’acido li mette a segno nel momento in cui la vittima è da sola». La conduttrice spiega a Oggi anche come e perché questa grande paura abbia migliorato, paradossalmente, la vita di Aurora e il suo rapporto con Michelle.