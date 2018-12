SETTIMANALE ‘ OGGI ‘ * MASSIMO BOLDI: ” LASCIAI CHRISTIAN DE SICA PERCHé NON SOPPORTAVO PIù DE LAURENTIIS, METTEVA BECCO SU TUTTO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





In un’intervista a Oggi, in edicola da domani, dice Massimo Boldi in relazione alla rottura con Christian De Sica durata 13 anni: «Aurelio De Laurentiis era molto ingombrante: decideva cosa andava bene e cosa no nei copioni, interveniva nella sceneggiatura, metteva becco sulle parti da girare insieme e su quelle da recitare da soli. Ero un po’ stufo, solo. Accettai l’offerta di Medusa e mi misurai con un progetto soltanto mio. Non abbandonai Christian, ma De Laurentiis».