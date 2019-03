SETTIMANALE “ OGGI “ * « LE FOTO DI SALVINI CON LA NUOVA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI, ELISA ISOARDI SI CONSOLA CON IL PLAYBOY ALESSANDRO DI PAOLO »

È la figlia di Denis Verdini, fiorentina di nascita, 26 anni, un lavoro in una casa di produzione cinematografica romana, la nuova fidanzata del vice premier Matteo Salvini. Lo conferma il settimanale Oggi in un articolo sul numero in edicola da domani accompagnato dalle foto dei due scattate in più circostanze presso il ristorante PaStation, di proprietà del fratello di lei, Tommaso.

Secondo una testimonianza raccolta dal settimanale «Salvini e Francesca Verdini hanno passato tutta la serata soli, in una saletta privata. E non era la prima volta». I loro incontri sono infatti documentati anche due giorni dopo, a mezzogiorno, e il giorno successivo, alla sera.

Nel numero di Oggi, anche le foto dell’ex fidanzata di Salvini, Elisa Isoardi con il trentottenne Alessandro Di Paolo, produttore e playboy: i due cercano di non farsi ritrarre insieme, ma Oggi li ha pizzicati a una cena e nel dopocena a casa della conduttrice Ingrid Muccitelli.