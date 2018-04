SETTIMANALE OGGI * LAPO DISTRUGGE LA SUA FERRARI DA FERMO, DANNI PER 30 MILA EURO

Lapo Elkann parcheggia la sua Ferrari in zona Fiera, apre la portiera senza guardare nello specchietto e un Yaris che sopraggiunge la centra in pieno, distruggendola.

L’episodio è raccontato nella cronaca e nelle fotografie del settimanale Oggi, in edicola da domani.

Prima un appuntamento a pranzo con la bella gallerista Gala Kalchbrenner dal Salumaio, un ristorante di via Montenapoleone. Poi via sulla Ferrari, una fuoriserie personalizzata e ridipinta di “azzurro Lapo” un colore ideato per lui dalla tedesca Basf, che gli ha dedicato la tonalità.

L’auto era stata personalizzata anche negli interni, e quando a gennaio era stata presentata si era parlato di design “distruptive”. L’imprenditore, dopo un momento di perplessità e aver allargato le braccia, rincuora la sua passeggera e riesce anche a farla ridere.

Secondo un carrozziere specializzato in Ferrari contattato da Oggi, il danno è ingente: «Sono 30 mila euro come ridere, perché solo il marchietto in ceramica col Cavallino costa 2 mila euro, e poi il colore speciale… guardi, 30 mica bastano».