settimanale “ oggi “ * FRANCESCO TOTTI SCIATORE: «È LA PRIMA VOLTA NELLA SUA VITA, TRE ORE DI LEZIONE AL GIORNO, STA IMPARANDO IN FRETTA »

)

A cura di redazione Opinione





L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha cambiato vita e ha iniziato a fare cose che prima, per contratto, gli erano precluse. Per esempio, imparare a sciare. Sul settimanale OGGI in edicola da domani, le foto esclusive della sua prima lezione con un maestro su una pista vicino a Ortisei (Bolzano). Il Pupone impara a mettere gli sci, a scendere a spazzaneve e a fare le curve, sotto lo sguardo divertito di Ilary Blasi, che lo immortala in ogni suo progresso.

Secondo quanto scoperto da Oggi, Totti fa tre ore di lezione al giorno, mentre sua figlia Chanel, che è diventata sciatrice provetta su quelle stese piste ma prima di papà, sfreccia agile. Il Pupone impara in fretta, dice chi lo sta assistendo, e appare in forma smagliante: da quando ha smesso di giocare è diventato un salutista, ha abolito dalla sua alimentazione carni rosse e dolci e si è messo in riga con l’aiuto di un nutrizionista e di Ilary.

Stando ai retroscena del settimanale Oggi, però, oltre a curare il corpo e a recuperare il tempo e le esperienze perdute quando giocava a calcio, il Capitano non starebbe facendo molto altro. Si era iscritto a un corso per diventare allenatore, ma lo ha mollato dopo una sola lezione. Ai corsi di management o marketing sportivo, frequentati da tanti ex giocatori in cerca di una seconda vita nel calcio non giocato, non si è neanche iscritto.