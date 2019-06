SETTIMANALE “OGGI“ * DONATELLA RETTORE: « IL MIO AMICO ELTON JOHN ORMAI SEMBRA PATTY PRAVO »

«Elton John invece di dimagrire sta esagerando con i lifting. Sembra quasi Patty Pravo», dice al settimanale «Oggi», in edicola da domani, Donatella Rettore, che racconta di essere stata grande amica di famiglia della popstar. Una Rettore effervescente che non risparmia nessuno. «Ho un nuovo disco pronto, ma non voglio farlo uscire tra tanti dischi insulsi», dice. E lancia una frecciata alla collega Loredana Bertè: «Continua a fare cose tipo “col fucile, le pinne e gli occhiali”, mentre me la ricordo che cantava Il mare d’inverno». Pace fatta invece tra la Rettore e la rivale storica Marcella Bella. Tanto che Donatella a «Oggi» dice: «Tornerei a Sanremo solo assieme a Marcella».