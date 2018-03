SETTIMANALE OGGI * BALLANDO CON LE STELLE – IL BALLERINO TODARO IN COPPIA CON GIOVANNI CIACCI: ” CHISSÀ CHE POLEMICHE QUANDO IO FARÒ LA DONNA “

Raimondo Todaro, il maestro di ballo in coppia con Giovanni Ciacci a «Ballando con le stelle», spiega a Oggi come mai in pista si sia finora visto un duo più che una coppia, cioè due persone che interagiscono poco fra di loro, e risponde alle polemiche scatenate dal mancato voto e dalle dichiarazioni del giurato Ivan Zazzaroni: «La prima è una questione tecnica: non siamo pronti. Come lui deve imparare a guidare, anch’io devo imparare a fare la donna.

Poi la partenza soft è stata una mia scelta: ho pensato che il pubblico dovesse abituarsi alla vicinanza in pista di due uomini. Perciò ho detto: “Cominciamo col fare Gene Kelly e Fred Astaire, così la gente ci fa l’occhio”. Ma se già ora succede tutto questo putiferio, cosa accadrà quando balleremo uniti?».

Il ballerino aggiunge: «Non diamo fastidio ai bambini. Mia figlia di 4 anni ha voluto mandare un messaggio vocale a Giovanni. “Mi raccomando balla bene e vinci!».

Ma Platinette, in gara nel 2016, dice a Oggi: «Quando chiesi a Milly di ballare da uomo, e per una sola puntata, lei mi rispose di no perché i tempi non erano maturi».