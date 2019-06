SETTIMANALE “OGGI“ * AL BANO: « QUI A MOSCA SENTO YLENIA ANCORA PIÙ VICINA»

«Ho pensato a Ylenia. La prima volta che venimmo a Mosca arrivammo con lei, che amava questa città. Stavamo in un hotel attaccato alla Piazza Rossa. Stamattina, quando ci siamo tornati, il mio pensiero è stato per lei». E’ uno stralcio della lunga intervista che Al Bano ha concesso al settimanale OGGI, aprendo il suo cuore, durante il suo ultimo soggiorno a Mosca per un concerto. «In un mese imparò a parlare e scrivere in russo», continua, «parlava e scriveva correttamente in cinque lingue. Amava passeggiare la sera e la notte nella Piazza Rossa e oggi ci sono tornato volentieri perché mi sono sentito accanto a lei. Era un piccolo genio, Ylenia».

Oltre al ricordo della figlia scomparsa a 23 anni, Al Bano non si nega sui rapporti difficili che intercorrono tra Romina Power e Loredana Lecciso . «Agli inizi del mio rapporto con Loredana si incontravano e parlavano. Poi hanno smesso, o meglio, Romina ha smesso di parlare a Loredana. Questo non mi è piaciuto. Dovrebbero incontrarsi e parlarsi perché ci sono verità che andrebbero chiarite e affrontate. Tutto però dipende da loro». E’ vero che con Romina state preparando un nuovo disco? «Il guaio è che Romina vive in America. Poi i nostri gusti musicali non combaciano. Io rispetto i suoi ma non posso non rispettare i miei, ci vorrebbe più tempo. Malgioglio ci ha dato un brano che è simpatico, ruffiano, vediamo cosa succederà. Ci stiamo lavorando».