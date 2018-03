SETTIMANALE CHI * LE IMMAGINI ESCLUSIVE DEL BACIO FRA JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ IN GIAMAICA

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 28 febbraio le immagini esclusive di Justin Bieber e Selena Gomez di nuovo insieme in Giamaica per il matrimonio del padre del cantante. La coppia che fa sognare i social si è lasciata andare a baci e gesti affettuosi, immortalati dal fotografo del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La coppia, che è legata da oltre cinque anni, si è già presa e lasciata cinque volte, e ora circolano le voci di una proposta di matrimonio di Bieber per Selena.