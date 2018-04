SETTIMANALE ‘IL MIO PAPA’ * INTERVISTA AL POSTULATORE DELLE CAUSE DEI SANTI: ” NON HO MAI DETTO CHE FRIZZI SARÀ SANTO, È UNA FAKE NEWS “

Il mio Papa intervista il postulatore delle cause dei santi: «Non ho mai detto che Frizzi sarà santo. È una fake news».

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, che ha suscitato forte emozione negli italiani, è stata pubblicata sulla copertina di un settimanale (e ripresa da altre testate) una notizia che vorrebbe presto santo il presentatore romano scomparso, in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da padre Romano Gambalunga, postulatore delle cause dei santi (cioè colui che conduce l’indagine per le cause di beatificazione e poi di canonizzazione).

A Il mio Papa, padre Gambalunga ha precisato: «Mi dispiace che mi siano state attribuite cose che non ho detto. Evidentemente sono stato frainteso. Per poter parlare di fama di santità, a meno di casi eccezionali, devono passare almeno cinque anni. Al momento c’è quello che sappiamo tutti: la fama televisiva, la gentilezza, la generosità, la donazione del midollo. Ma non possiamo confondere l’impressione, l’emozione e la commozione per la sua morte con la santità, né lasciarci condizionare dall’entusiamo».

Raggiunto telefonicamente da Il mio Papa il religioso ha ribadito: «Che si possa già parlare di fama di santità per Fabrizio Frizzi è una fake news».

«So di ripetermi ma desidero che sia ben chiaro: al momento è impossibile parlare di fama di santità per Frizzi come per chiunque», conclude padre Gambalunga a Il mio Papa, nell’intervista pubblicata sul numero in edicola da domani, mercoledì 11 aprile.