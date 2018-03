SETTIMANALE CHI * ESCLUSIVA FOTOGRAFICA: GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO DI NUOVO INSIEME

Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 28 febbraio, le immagini esclusive di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme. La coppia aveva annunciato lo scorso luglio di essere in crisi e, da allora, viveva in case separate.

Ma lo scorso 24 febbraio, giorno del compleanno di D’Alessio, Gigi e Anna hanno festeggiato insieme a Roma, andando a cena in un ristorante a Palazzo Fendi. Al termine della serata sono tornati nella villa all’Olgiata dove hanno vissuto in tutti questi anni e, il giorno seguente, sono andati a pranzo con il loro figlio Andrea e uno dei figli di Gigi, Claudio, con la sua compagna.

È qui che i nostri fotografi li hanno immortalati, dopo un’attesa durata mesi. Gigi e Anna si sono mossi nel mistero, forse vogliono gestire il ritorno lontano dai riflettori.