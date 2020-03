SETTIMANALE “CHI“ * « LE IMMAGINI DEL SECONDO “SÌ” DI PAOLO ROSSI ALLE MALDIVE DIECI ANNI DOPO IL PRIMO »

A piedi nudi, al tramonto, verso il (secondo) sì. Così l’ex campione del mondo Paolo Rossi e sua moglie Federica Cappelletti, dopo dodici anni di fidanzamento e dieci di matrimonio, hanno rinnovato le promesse del loro giorno più bello sulla spiaggia bianca delle Maldive. Le immagini più belle dell’album di nozze le pubblica in esclusiva il settimanale Chi in edicola da mercoledì 4 marzo.

«È stata una festa bellissima. Ha organizzato tutto mia moglie senza dirmi nulla», ha confessato l’ex campione del mondo a Chi, «ancora oggi, faccio fatica a credere di aver vissuto un momento così magico. Il panorama, i fiori bianchi, la danza maldiviana e quel tappeto di petali di rose rosse saranno difficili da dimenticare. Ho pianto come un bambino. Dieci anni di matrimonio, di questi tempi, non sono proprio pochi e poi, quando ho visto le nostre bambine vestite da damigelle, non sono più riuscito a contenere l’emozione».