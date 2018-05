SETTIMANALE CHI * LE IMMAGINI DEL PRIMO INCONTRO TRA BELEN E CORONA: DOPO CINQUE ANNI DI LONTANANZA

Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da oggi, le eccezionali immagini del primo incontro, dopo cinque anni di lontananza, di Belen Rodriguez con Fabrizio Corona. L’incontro è avvenuto nel giardino dell’Hotel Bulgari ed erano presenti, oltre a una parte della famiglia della showgirl argentina (ma non Andrea Iannone, impegnato nel MotoGp) anche il figlio di Corona, Carlos Maria.

Che ha giocato a lungo con Santiago, il figlio che Belen ha avuto da Stefano De Martino. «A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare», ha spiegato Belen a Chi. «Noi non scegliamo di spegnere il bene.

E poi, perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, sentirlo a telefono, prendere due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Perché volersi bene o forse provare quell’amore che cambia forma e resta nell’aria come qualcosa di grande che sai che c’è, non credo richieda giustificazioni o spiegazioni».

Un incontro che si è svolto alla luce del sole, almeno per quanto riguarda Belen e il suo compagno Andrea Iannone: «Ho raggiunto un’età dove la bugia non è contemplata nella mia crescita come persona, Andrea sapeva tutto».

Meno contenta Silvia Provvedi, la fidanzata, ora in crisi, di Fabrizio Corona che, dopo aver visto le foto ha commentato in esclusiva con Chi: «Io non lo sapevo di questi aperitivi, l’ho scoperto grazie ai social, in contemporanea. Ma se devo essere sincera Belen Rodriguez non è e non sarà mai un problema. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona».