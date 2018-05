SETTIMANALE CHI * LE FOTO DI THOMAS MARKLE: IL PAPÀ DI MEGHAN MENTRE SI FA CONFEZIONARE IN MESSICO GLI ABITI DA CERIMONIA

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 9 maggio le immagini di Thomas Markle, il padre di Meghan, prossima sposa del principe Harry d’Inghilterra, mentre si fa confezionare un abito da cerimonia in una sartoria specializzata di Rosarito, in Messico, dove vive.

Il papà della futura principessa si fa confezionare il guardaroba (che presumibilmente sarà composto da un tight per la cerimonia del mattino e da uno smoking, o come lo chiamano gli americani tuxedo, per il banchetto serale) in un negozio che si chiama “Martinez Tuxedo”.

Vedremo il 19 maggio se i sarti di Rosarito saranno all’altezza delle grandi firme della sartoria di Savile Road, il tempio dell’eleganza maschile a Londra, che da sempre confezionano gli abiti dei componenti della famiglia reale. Nel frattempo a Londra gli stilisti australiani Ralph&Russo stanno terminando l’abito di Meghan che costerà 115 mila euro e che sarà offerto alla sposa dal suocero, il principe Carlo.