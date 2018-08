SETTIMANALE ‘ CHI ‘ * KATIA AVEIRO: LA SORELLA DI CRISTIANO RONALDO, ” MIO FRATELLO È IL PIU’ FORTE AL MONDO, LO È DIVENTATO CON LAVORO, IMPEGNO E UMILTÀ “

Sul numero di Chi in edicola domani una grande esclusiva: la prima intervista italiana di Katia Aveiro, sorella maggiore di Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse della Juventus. Di recente un post di Katia su Instagram ha creato scalpore: “Dov’è Torino? È solo per sapere dove gioca il migliore del mondo”, ha scritto di fianco alla foto di una statua che ritrae Cr7, e molti hanno pensato che fosse una frecciatina al “rivale” Lionel Messi. «Ho solo detto che mio fratello è ancora e sarà il più forte del mondo», ci spiega con un sorriso. Katia, che in Spagna chiamano “hermanisima” (“la sorellissima”), si descrive così: «Sono piena di gioia, mi piace vivere, sono sempre sorridente e mi piace stare con gli amici, sono una persona allegra. Mi sento completa professionalmente e del tutto indipendente. Un reality in Italia? Non è nei miei progetti, ma non si sa mai…». Poi, dovendo descrivere il fratello, rivela: «È il migliore del mondo, ma questo l’ho già detto (ride, ndr). Gli piace molto l’Italia e, adesso che è qui, spero che mio fratello, io e la mia famiglia piacciamo agli italiani!». Parlando della scalata al successo di Cr7, che proviene da una famiglia modesta, Katia spiega: «Com’è arrivato dov’è? Con molto lavoro e impegno e, soprattutto, con grande umiltà, questi sono i valori trasmessi da nostra mamma. Nessuno è felice senza il sostegno della propria famiglia e la mia è molto unita, io sarò sempre lì davanti per sostenere mio fratello Cristiano in tutte le situazioni».