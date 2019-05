SETIMANALE “OGGI“ * CASO PRATI: L’EX FIDANZATO: « ALTRO CHE SETTE ANNI INSIEME COME DICE, SONO STATI OTTO MESI VISSUTI COME IN UNA FICTION »

Nel numero di OGGI, in edicola da domani, tutte le bugie di Pamela Prati e il racconto della guerra “tutti contro tutti” tra la soubrette, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sue ex socie. Quest’ultima ha accusato la Prati di gestire il profilo fake del fantomatico Mark Caltagirone e la Michelazzo di gestire quello dell’altrettanto fantomatico Simone Coppi, con cui la stessa Michelazzo dice di aver avuto una relazione virtuale lunga 10 anni.

«Donna Pamela non sa più che inventarsi e ora da quella storia non sa come uscirne. Ricevevo messaggi intimi con foto e video, mai avrei potuto mandarmeli da sola. C’è solo lei dietro quei profili e la Polizia postale lo dimostrerà», dice Eliana Michelazzo a OGGI. Annunciando di aver denunciato l’ex socia: «E proprio perché lei stessa ne ha parlato, nella mia denuncia si fa proprio menzione alla ‘ndrangheta. Io ora ho paura di ritorsioni nei miei confronti, visto che mi sono decisa a fare questo passo contro di lei, i cui parenti hanno o avevano legami con la malavita organizzata. Io sono a posto con la mia coscienza… io sono una vittima, e lo ribadisco con forza».

E aggiunge, in merito alle difficoltà economiche della Prati: «Se la signora Prati è diventata direttrice onoraria della mia società è stato anche per aggirare i pignoramenti che già avevano aggredito le fatture emesse per la sua partecipazione in Rai e a Mediaset. Infatti non mi risulta che queste nuove interviste siano fatturate a suo nome. Pamela ha dei debiti importanti con l’Agenzia delle entrate. E non solo».

CASO PRATI/L’EX FIDANZATO DI PAMELA A «OGGI»: «ALTRO CHE SETTE ANNI INSIEME COME DICE, SONO STATI OTTO MESI VISSUTI COME IN UNA FICTION»

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Luigi Oliva, 46 anni, smentisce quanto detto da Pamela Prati in tv a «Verissimo»: «Noi insieme sette anni? Macché, siamo stati insieme otto mesi. Di sicuro mentre diceva di flirtare con Caltagirone continuava a dichiararsi innamorata di me». E sul tatuaggio che la soubrette dice in avere fatto in onore della madre afferma: «In realtà lo abbiamo fatto insieme. Disegnato da Pamela stessa: rosso per lei, nero per me. Lo abbiamo fatto a fine 2017». Alla domanda se ha aiutato la Prati economicamente risponde di non aver più contezza dell’entità della somma («Chiedetelo a lei… Sono curioso di vedere cosa risponde»), e informa che il suo legale che ha redatto un piano di rientro.