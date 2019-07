(leggi le altre news di Opinione) SENATORI TRENTINI * visita istituzionale IN Regione Presidente del Senato: « OGGI ACCOMPAGNEREMO CASELLATI SIA IN TRENTINO CHE IN ALTO ADIGE » Oggi la delegazione senatoriale trentina composta dal senatore Andrea de Bertoldi, dalla senatrice Donatella Conzatti e dalla senatrice Elena Testor accompagnerà la Presidente del Senato Casellati nella visita istituzionale nella Regione Trentino Alto Adige. I Senatori Trentini parteciperanno quindi assieme alla Presidente Casellati, con la quale si imbarcheranno a Ciampino questa mattina, al convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Trento e di Bolzano nel capoluogo altoatesino, e quindi saranno ospiti in serata della Cooperazione Trentina presso le Cantine Mezzocorona. Nella Giornata di venerdì I Senatori Trentini accoglieranno in Piazza Fiera a Trentola Presidente Casellati, e quindi la accompagneranno in Tribunale per una cerimonia ufficiale, alla quale poi seguirà un incontro al Castello Del Buonconsiglio per la celebrazione delle norme di attuazione dello statuto di autonomia, e quindi agli incontri ufficiali organizzati dalla provincia autonoma di Trento e dal presidente Maurizio Fugatti.

