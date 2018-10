SENATORI SVP * SOSPENSIONE LAVORI TUNNEL BRENNERO: ” PRESENTEREMO UN’INTERROGAZIONE URGENTE “

“Il tunnel del Brennero è un’opera strategica, che libererà la logistica dalla dipendenza dal trasporto su gomma e il nostro territorio dalle negative ricadute ambientali e di sicurezza. Per questo presenteremo un’interrogazione urgente per chiedere se la posizione del primo partito della coalizione, espressa per bocca del Ministro Fraccaro, è la linea che adotterà l’intero Governo.

Così in una nota i senatori della Svp Julia Unterberger, Dieter Steger, Meinhard Durnwalder.

“Si tratta di un’opera che in buona parte è già stata finanziata, il cui blocco porterebbe a gravi penali e alla perdita dei finanziamenti europei già erogati. Ha dell’incredibile l’ignoranza del M5S su quest’opera: prima il Ministro Toninelli che parla di tunnel già funzionante e attraversato ogni giorno da migliaia di cittadini. Oggi un altro Ministro che dimostra di ignorarne la centralità strategica. Tutto questo è dilettantismo allo stato puro.”