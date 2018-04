SENATO * IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA SARÀ INTEGRATO CON SEGRETARI DEI DUE GRUPPI NON RAPPRESENTATI, GRUPPO MISTO E GRUPPO PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, UV)

Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica sarà integrato con l’elezione di due Senatori Segretari per assicurare un componente ciascuno ai due Gruppi finora non rappresentati: il Gruppo Misto e il Gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv).

Lo ha deciso lo stesso Consiglio di Presidenza che si è riunito oggi a Palazzo Madama, sulla base di quanto previsto dal Regolamento del Senato, comma 2-bis dell’articolo 5: “Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all’elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza.

Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due”.

La data dell’elezione sarà fissata dalla Conferenza dei Capigruppo convocata per lunedì 9 aprile alle ore 17.