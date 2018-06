SEGNANA * ” ARRESTI DOMICILIARI PER IMMIGRATO RECIDIVO: CHIEDEREMO AL MINISTRO SALVINI DI MANTERE ALTA L’ATTENZIONE SU QUESTO SOGGETTO “

Nel mese di aprile abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere informazioni relative a quanto accaduto su una corriera di linea in Val di Fassa dove una utente aveva ripreso con il suo cellulare un uomo di origine nigeriana, sembrerebbe con regolare permesso di soggiorno, che si masturbava.

È notizia di oggi che l’uomo, che si era giustificato dicendo che “aveva avuto un bisogno estemporaneo” sia invece risultato recidivo e per questo la procura è intervenuta chiedendo una misura cautelare. Il giudice ha dunque disposto gli arresti domiciliari per evitare che si possano ripetere episodi simili soprattutto davanti a minorenni.

Dopo la denuncia della donna si è infatto scoperto che era già stato segnalato per altri atti osceni negli anni scorsi, quindi non era proprio un bisogno così “estemporaneo”… In quei giorni presentammo una interrogazione parlamentare per chiedere interventi immediati nonché la espulsione del soggetto. Ricordiamo le parole di chi dichiaro’ eccessiva la nostra richiesta dicendo che il soggetto andava invece aiutato e integrato.

Oggi scopriamo invece la recidività! A seguito di queste ultime notizie siamo sempre più convinti che soggetto simili debbano essere espulsi dal nostro territorio e per questo sarà nostro impegno chiedere al Ministro Salvini di tenere sotto osservazione questo caso e nel caso di valutarne l’espulsione qualora se ne ravvisino le condizioni. Di una cosa siamo convinti: senza la nostra interrogazione, che all’epoca causò non poco scalpore tra i buonisti trentini, forse tutto sarebbe finito nel dimenticatoio.

On. STEFANIA SEGNANA