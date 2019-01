Scuderia Ferrari * formula 1: « Dopo quattro anni di instancabile dedizione Arrivabene lascia la Scuderia, da oggi Binotto assume il ruolo di Team Principal »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dopo quattro anni di impegno e instancabile dedizione Maurizio Arrivabene lascia la Scuderia. La decisione è stata presa di comune accordo con i vertici dell’azienda dopo una profonda riflessione in relazione alle esigenze personali di Maurizio e a quelle della Scuderia.

A Maurizio vanno i ringraziamenti da parte di tutta la Ferrari per il lavoro svolto e per aver contributo a riportare la squadra a livelli estremamente competitivi. A lui vanno migliori auguri per il suo futuro e le prossime sfide professionali.

A far data da oggi Mattia Binotto assume il ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari. A Mattia continueranno a rispondere tutte le funzioni tecniche.

*

After four years of untiring commitment and dedication, Maurizio Arrivabene is leaving the team. The decision was taken together with the company’s top management after lengthy discussions related to Maurizio’s long term personal interests as well as those of the team itself.

Ferrari would like to thank Maurizio for his valuable contribution to the team’s increasing competiveness over the past few years, and wish him the best for his future endeavours.

With immediate effect, Mattia Binotto will take over as Scuderia Ferrari’s Team Principal. All technical areas will continue to report directly to Mattia.