SBM – SINDACATO BASE MULTICATEGORIALE / TRENTO * sicurezza – ASSEMBLEA PUBBLICA: « “Basta morire per il lavoro”, INCONTRO ALL’aULA MAGNA DELL’ORATORIO CHIESA SAN GIUSEPPE A TRENTO »

Basta morire per il lavoro! Ogni anno è una strage. Le chiamano “morti bianche”. Sono i lavoratori e le lavoratrici che muoiono nei luoghi di lavoro o nell’esecuzione delle prestazioni lavorative. Periscono soprattutto per il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e per assenza di sicurezza sul lavoro. Secondo i dati INAIL, nel 2018 ne sono morti 1133, ovvero 104 in più dell’anno precedente (nel 2017 i deceduti accertati sul lavoro erano stati 1.029). In base al monitoraggio effettuato dall’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro, dal 1° gennaio 2019 ad oggi1 “sono già morti 509 lavoratori (compresi quelli sulle strade ed in itinere)”.

Questi sono temi che poco interessano ai “soloni” del Festival dell’Economia di Trento i quali, nella 14^ edizione che si svolgerà fra il 30 maggio ed il 2 giugno 2019, hanno deciso di affrontare il tema “Globalizzazione, Nazionalismo e Rappresentanza” che per i lavoratori e le lavoratrici si traduce in misera, povertà, guerre, divisioni fra oppressi.

Per questo abbiamo deciso di organizzare una

ASSEMBLEA PUBBLICA a TRENTO per SABATO 1° GIUGNO 2019 dalle ORE 9:30 alle ORE 12:30 presso l’AULA MAGNA ORATORIO CHIESA S. GIUSEPPE in VIA VITTORIO VENETO N. 18

sul tema delle morti per il lavoro.

Saranno presenti anche delegati e portavoce di altre organizzazioni sindacali di base.

