SAVOI * TRENTINO TRASPORTI: ” PROTEZIONE DATI SENSIBILI, UN BANDO FUMOSO CHE NON CHIARISCE I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DI UN INCARICO “

Protezione dati sensibili: bando fumoso di Trentino Trasporti. Ad un’interrogazione relativa ad un “fumoso” bando di gara per l’assegnazione di un incarico di responsabile protezione dati per Trentino Trasporti, arriva una risposta ancor più fumosa che non chiarisce i criteri di aggiudicazione di un incarico che richiede massima professionalità nella sicurezza dei dati sensibili.

Per aggiornarsi al nuovo Regolamento UE 2016/679 nello scorso aprile, Trentino Trasporti SpA aveva richiesto ad alcuni professionisti di presentare un’offerta per l’affidamento dell’incarico professionale di Responsabile della protezione dei dati (Dpo). L’affidamento dell’incarico prevedeva lo svolgimento sia di attività previste dal Regolamento europeo 679/2016, sia di ulteriori compiti assegnabili in riferimento all’attività di protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Sembra però che il bando presentasse diverse parti imprecise nella descrizione dell’incarico, inclusa la mancanza di un criterio di aggiudicazione. L’incarico è stato assegnato ad un professionista già collaboratore di Trentino Trasporti SpA, ma si sono subito presentate alcune contestazioni in merito.

Per comprendere la correttezza dei criteri utilizzati da Trentino Trasporti SpA nel cercare questa figura professionale e nell’aggiudicare l’incarico, avevo presentato un’interrogazione in merito, di cui ora invio la risposta ricevuta dall’assessore competente.

Purtroppo nella risposta non solo non si chiariscono i punti richiesti, ma anzi si aggiunge confusione a confusione: se l’unico criterio di aggiudicazione è stato quello economico, perché tirare in ballo la competenza della normativa di settore, non verificata – tra l’altro – con nessuna prova, né scritta né orale? Siamo ancora una volta davanti ad un bando “ad personam”?

Alessandro Savoi

Consigliere provinciale Lega Nord Trentino