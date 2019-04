savoi (LEGA) * sentenza Consiglio di Stato: « sono tornato, Nonostante il mio carattere vulcanico e pittoresco, ma sempre leale nei confronti del mio movimento »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Son tornà… a dire il vero non sono mai uscito come sentenziato dalla sentenza del Presidente del Consiglio di Stato… son tornà …. per continuare il mio onorabile ruolo di Consigliere regionale e provinciale della Lega.

Qualcuno ha dichiarato caduta di stile il mio comportamento? Forse Bezzi? Bezzi chi? Nonostante il mio carattere vulcanico e pittoresco, con atteggiamenti talvolta fuori luogo (maledetto carattere) sono in Lega da oltre 28 anni; in Lega con orgoglio… Sempre con massima lealtà e onestà nei confronti della Lega, del mio movimento…

Dall’altra parte, invece, c’è un personaggio che ad ogni ogni votazione cambia partito… Lo fa per convenienza politica… ma è una strada pericolosa… rischiosa.

Ma i trentini hanno già capito.. gira e rigira la coerenza alla fine paga. E la coerenza è -dai trentini- riconosciuta.

Alessandro Savoi