SAVOI (lEGA) replica a tonini (pd) * ASSESTAMENTO BILANCIO PAT: « lui che viene da ROMA NOTA PER I SUOI disavanzi non sa che noi siamo Provincia e Regione virtuose »

Le affermazioni del consigliere Tonini sull’assestamento del bilancio della Provincia autonoma di Trento fanno “ridere i polli”… Sì perché, proprio lui che viene dalla Capitale perenne -come perenni sono i disavanzi che ogni anno fa la sua città (e che il nord purtroppo paga ogni anno per loro) non sa che noi siamo Provincia e Regione virtuose e che la nostra Provincia di Trento e i nostri comuni sono virtuosi e fanno avanzo di cassa, che ahimè spesso non possono utilizzare.

Il collega giorgio Tonini stia sereno, poiché le spese previste nell’assestamento del bilancio della Provincia autonoma di Trento sono ampiamente ben coperte da entrate certe, ed accertate. Noi faremo i tagli necessari dove la sinistra ha spesso lucrato. La pacchia è finita.

Bacioni.

Alessandro Savoi

Consigliere provinciale Lega