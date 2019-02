SAVOI (LEGA) * CONSIGLIO PAT: «ROSSI PROVA A FARE CON FATICA IL CONSIGLIERE D’OPPOSIZIONE, pare però giorno dopo giorno sempre più confuso e sempre più fuso »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





L’ex Presidente della Giunta provinciale Ugo Rossi, ora consigliere di minoranza del Patt, continua giornalmente ad attaccare la Lega, il Presidente Maurizio Fugatti e la sua Giunta. Fa parte, sia chiaro, del cosiddetto gioco delle parti; cerca di fare insomma il suo nuovo lavoro di consigliere dell’opposizione.

Mi pare però, giorno dopo giorno, sempre più confuso e sempre più fuso. Probabilmente non ha ancora ben assorbito il colpo delle elezioni provinciali del 21 ottobre scorso quando la sua ex maggioranza di centrosinistra, al termine della scorsa estate, lo ha abbandonato al suo destino, in modo peraltro poco rispettoso.

È stato travolto da una valanga verde, trainata dalla Lega, che ha dato un forte scossone al sistema provinciale e alla sua ormai ex maggioranza di centrosinistra autonomista da lui governata nella XV Legislatura.

Il Consigliere Rossi può stare tranquillo che questa maggioranza, guidata dalla Giunta del Presidente Maurizio Fugatti, porterà avanti con decisione, determinazione e coerenza quanto promesso ai trentini in campagna elettorale, tutelando la nostra speciale Autonomia e scontrandosi, qualora ce ne fosse bisogno, con il Governo nazionale.

Noi andiamo avanti consigliere Rossi, forti del consenso ricevuto il 21 ottobre e confortati dall’apprezzamento che la nostra gente trentina ci sta dando in questi giorni per quanto abbiamo iniziato a fare e per quanto faremo nei prossimi anni.

Governeremo a lungo consigliere Rossi, perché siamo nel giusto ma soprattutto perché noi vogliamo ridare dignità alla gente trentina, ascoltando i territori e rendendo sempre più sicuro il nostro territorio.

