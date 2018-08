http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2018-08-14 08:54:26 2018-08-14 08:54:26 SAVOI - INTERROGAZIONE * VACCINI: " Si sospenda la sanzione del non accesso ai servizi educativi per i bambini della fascia 0-6 risultati essere 'non conformi' PER LA legge 119/2017 "