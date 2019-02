Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Sono in totale una trentina, molte da fuori provincia, le candidature giunte alla Commissione Rifugi per la gestione del rifugio Velo della Madonna, nel Gruppo delle Pale di S. Martino

Rispetto alle passate selezioni, dove in una fase preliminare venivano richieste le manifestazioni di interesse ed arrivavano moltissime lettere ed email, quest’anno la procedura è cambiata e la Sat ha chiesto la documentazione completa già al primo contatto, per verificare con maggiore rapidità l’idoneità e le credenziali richieste per la gestione.

La struttura si trova a 2.333 metri di quota si trova nel Gruppo delle Pale di S. Martino, ai piedi di Cima della Madonna, nel comune di Primiero,

Il rifugio dispone di 62 posti letto ed è aperto dal 20 giugno al 20 settembre, anche se durante gli ultimi anni, complici stagioni estive sempre più calde, il periodo di apertura veniva ampliato, soprattutto verso il periodo autunnale..

Il Velo della Madonna è l’ultimo rifugio realizzato dalla Sat, il suo nome è legato allo Spigolo Velo, definito una delle più belle ed entusiasmanti scalate tra le classiche delle Dolomiti.

Gli accessi al rifugio partono dalla strada per Malga Civertaghe (3 km) poi sentiero n. 713 (ore 2,30), oppure direttamente da San Martino di Castrozza con una strada forestale attraverso Sora Ronz (sentiero n.724) che si collega al sentiero 713.

La conduttrice precedente Anna Toffol che la Sat ringrazia per l’importante lavoro svolto ha scelto per motivi familiari di non proseguire nella prosecuzione del contratto.

La Commissione Rifugi Sat si è già riunita nel pomeriggio di ieri per una prima scrematura sulle candidature arrivate, ma per addivenire ad una rosa all’interno della quale sarà scelta la società, o il gestore prescelti, ci vorranno ancora una ventina di giorni, anche alla luce del fatto che è fatto obbligo tra le credenziali richieste al gestore un’ottima conoscenza dei luoghi e capacità alpinistiche da poter attivare in caso di necessità per operazioni di soccorso o di supporto al soccorso.