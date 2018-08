SAT – SOCIETÀ ALPINISTICA TRIDENTINA * ‘ CLEMP IN FESTA ‘: DOMENICA 19 AGOSTO IL CONCERTO DEL CORO DELLA SOSAT, ORGANIZZA LA PRO LOCO G.S.MAVIGNOLA

L’appuntamento di domenica 19 agosto “Clemp in Festa”, organizzato dalla Pro Loco Gs Mavignola nei pressi del Forte di Clemp rappresenta il capitolo di una tradizione ormai radicata, in quanto connaturata alla storia del paese. La giornata commemorativa rappresenta un’occasione per condividere una prospettiva di futuro attraverso la memoria del passato.

Convivono in questa tradizione recente, ma particolarmente sentita, alcuni principi simbolicamente rilevanti: la lentezza del cammino, i momenti di preghiera lungo la Via Crucis e durante la celebrazione della Santa Messa, la convivialità, il canto corale, le canzoni che hanno accompagnato la comunità di S. Antonio dentro alla sua storia.

Il concerto del Coro della Sosat introdotto e concluso insieme alla Banda comunale di Pinzolo, rifletterà proprio quella storia attraverso tre aspetti fondamentali: il centenario della Grande guerra, il superamento dei drammi del passato che lascia il posto ad una istanza di pace e fratellanza ed infine la vita che nel piccolo borgo di montagna continua nella serenità di una comunità coesa e solidale.

Ed ancora ad alimentare questa profondità di sentimenti la musica, da sempre ambasciatrice di pace. “Il finale – osserva Andrea Zanotti Presidente del Coro della Sosat – conoscerà invece l’esecuzione di due brani che scolpiscono l’dentità dell’alta Rendena e quella di tutte le terre alte, brani intonati da tutti i presenti, superando la barriera che solitamente divide i coristi dal pubblico ed unendo tutti i presenti in un abbraccio ideale.

*

Il programma della giornata:

ore 09.00 partenza della processione dalla chiesetta di Mavignola lungo le stazioni della Via Crucis fino alla Croce di Clemp.

ore 11.00 la celebrazione della Santa Messa, accompagnata dal coro parrocchiale di Mavignola.

ore 12.00 tradizionale pasto alpino organizzato con maestria dalla Pro Loco Gs Mavignola, con la collaborazione dei numerosi e preziosi volontari e dall’amministrazione comunale di Pinzolo.

ore 14.00 concerto con coro Sosat di Trento e banda comunale di Pinzolo.