SAP – SINDACATO AUTONOMO POLIZIA * LEGITTIMA DIFESA: PAOLONI, « DI FATTO È STATO ESCLUSIVAMENTE RAFFORZATO IL DIRITTO DI CHI SUBISCE UNA INTRUSIONE O È ESPOSTO AD UN PERICOLO ATTUALE »

Legittima difesa, Paoloni (SAP): “Si è agito sul diritto”. “La legittima difesa consente cittadini, ma anche agli operatori del forze dell’ordine, interventi più efficaci e sicuri nel momento in cui si imbatte nei confronti di chi si è introdotto illecitamente nella altrui proprietà”.

Così Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), relativamente all’approvazione della legge sulla legittima difesa.

“Non sarà più necessario – aggiunge – dover valutare la volontà del malintenzionato per reagire in modo proporzionale alla violenza o alla resistenza prodotta. Di fatto – prosegue – è stato esclusivamente rafforzato il diritto di chi subisce una intrusione o è esposto ad un pericolo attuale. Nessuno sarà legittimato a detenere un’arma in più rispetto a prima. Si tratta – conclude – di giustizia sostanziale”.