SAP – SINDACATO AUTONOMO POLIZIA * LA POLIZIA LOCALE CHIEDE LE BODYCAM: PAOLONI, «COMPLIMENTI, LE TELECAMERE SONO GRANDE STRUMENTO DI VERITÀ »

La Polizia Locale chiede le bodycam. Paoloni (Sap). «Complimenti. Le telecamere sono grande strumento di verità». «Voglio congratularmi con l’assessore alla sicurezza del comune di Piombino, Claudio Capuano che, tra le tante cose, ha proposto di dotare gli agenti di Polizia Locale di bodycam, sottolineando l’importanza di queste per la tutela dell’operatore in circostanze delicate».

A dichiararlo è Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).

«Le telecamere sono un grande strumento di trasparenza e verità che, come Sap, chiediamo da sempre, perché tutelano cittadino e operatore. Una telecamera non perdona nessuno e non presta il fianco a denunce strumentali finalizzate a portare colleghi alla sbarra per fini mediatici. Nel rinnovare le congratulazioni all’assessore Capuano, mi auguro – conclude – che la sua proposta diventi presto fattiva e che sia monito affinché venga estesa anche a livello centrale»