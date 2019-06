SAP – SINDACATO AUTONOMO POLIZIA * AGENTE ACCOLTELLATO A ROMA: PAOLONI, « SOLO A GIUGNO OLTRE 70 AGGRESSION, È UN BOLLETTINO DI GUERRA »

Poliziotto accoltellato a Roma. Paoloni (Sap): ” Solo a giugno oltre 70 aggressioni”. “Un nostro collega delle volanti è stato accoltellato, durante un controllo, a Tor Bella Monaca. Ora è in gravi condizioni. Siamo in apprensione e speriamo si rimetta presto. Solo in questo mese abbiamo contato 38 episodi di violenza con oltre 70 colleghi feriti. È un bollettino di guerra”.

A dichiararlo Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).

“Basta aggressioni. Siamo – prosegue – continuamente in balia di violenti ed esagitati. Occorre intervenire da subito attraverso il Decreto Sicurezza Bis, prevedendo di comminare pene più severe nei confronti di chiunque usi violenza, resistenza e oltraggio contro le forze dell’ordine, alle quali vanno quanto prima riconosciute le giuste dotazioni come il taser e corpetti protettivi. Il nostro pensiero va al collega – conclude – con la speranza che possa rimettersi al più presto”.