SANBARADIO * IN RICORDO DI ANTONIO MEGALIZZI: ” IL LEGAME DI VALORI E INTENZIONI E PER IL GIORNALISMO E PER QUELL’IDEA DI EUROPA CHE NOI TUTTI CONDIVIDIAMO “

Ieri Antonio Megalizzi non ce l’ha fatta, ci ha lasciati dopo due giorni di strenua lotta contro quella maledetta pallottola terrorista che lo ha colpito a Strasburgo. Si trovava nella città francese per portare avanti le passioni che ci accomunavano, la radiofonia e il giornalismo, per il progetto Europhonica, a cui siamo orgogliosi di collaborare, e per RadUni, il network delle radio universitarie di cui anche noi facciamo parte.

Stasera invece è in programma il “Christmas Party” di Sanbaradio, una serata di festa e musica al Teatro Sanbàpolis, alla quale da tempo il nostro staff sta lavorando, un evento pensato come ottima occasione per ritrovarci e scambiarci gli auguri prima delle festività, ma diventata alla luce degli eventi un momento importante, dalla forte valenza simbolica.

Dopo tante riflessioni e scambi di opinioni sull’opportunità di annullare o meno la serata, abbiamo deciso che la festa di questa sera si farà e sarà dedicata ad Antonio. Si farà perché la voglia di andare avanti è più forte della paura del terrorismo, perché così avrebbe voluto Antonio e così vogliono i redattori di Sanbaradio che ad Antonio erano più vicini ed ora sono maggiormente coinvolti dalle emozioni di questo difficilissimo momento.

Sarà dedicata ad Antonio perché Antonio era uno di noi e, sebbene non facesse parte della redazione di Sanbaradio in senso stretto, ad Antonio ci legavano tante cose: in primo luogo il rapporto di profonda amicizia e stima che i ragazzi di Sanbaradio all’interno di Europhonica con lui avevano stretto, che andava molto oltre il lavoro della redazione. Quindi il legame di valori e intenzioni, di forte passione per la radio, per il giornalismo e per quell’idea di Europa che noi tutti condividiamo, nel lavoro di ogni giorno.

Per questi motivi stasera non sarà solo una festa, non sarà un evento come tutti gli altri, ma sarà una serata speciale per dimostrare a chi vorrebbe fermarci che le idee, la voglia, la passione di Antonio Megalizzi sono le stesse di un’intera generazione e noi vogliamo farle sempre più nostre, perché sono più forti di qualsiasi pallottola terrorista.

La redazione e lo staff di Sanbaradio