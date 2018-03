SALVINI * QUANDO SAREMO AL AL GOVERNO LA BENZINA SARÀ MENO CARA PER GLI ITALIANI

“Meno tasse e meno burocrazia è il primo impegno che manterrò. Partirò subito abbassando prezzo della benzina che oggi per gli italiani è la più cara d’Europa per colpa di tasse e accise ormai senza senso.

Durante il primo consiglio dei ministri mi impegno a tagliare le sette accise più vecchie da quelle per finanziare la guerra d’Etiopia a quella per il terremoto in Irpinia permettendo agli italiani di risparmiare almeno 3 miliardi di euro”.

Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini