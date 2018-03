SALVINI * ELEZIONI 2018: ” NON VORREI CI FOSSE UN ACCORDO GENTILONI DI MAIO DIETRO L’ANGOLO A PARTIRE DALLE POLTRONE PER ARRIVARE AL GOVERNO ”

Salvini, accordo Pd-5stelle per poltrone e governo? “Incredibile che dopo un voto che ha cambiato gli equilibri e il volto del Paese, cacciato ministri ci sia un governo delegittimato che mette mano a rinnovi di incarichi importanti e non urgenti come quelli dei Servizi. Che vergogna.

E mi insospettisce il silenzio dei 5stelle: non vorrei ci fosse un accordo Gentiloni di Maio dietro l’angolo a partire dalle poltrone per arrivare al governo”

Così il segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini.