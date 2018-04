SALVINI A DI MAIO * “ POLITICA DEI FORNI NON CI INTERESSA: SE PREFERISCE PD FACCIA PURE “

“La politica dei forni non ci interessa. La Lega non è il Pd. Se di Maio ha le idee confuse, problema suo. Per noi unica strada possibile è un governo centrodestra 5stelle.

Se invece Di Maio preferisce Pd e Renzi, faccia pure questa scelta. Certo che in questo suo novello amore per il Pd a favore dei lanciatori di missili mostra un volto decisamente sconosciuto.

Noi abbiamo altri obiettivi e lavoriamo per l’Italia” così il segretario della Lega replica a Luigi di Maio.