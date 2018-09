APT S.MART (TN) * ‘ GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR ‘: IL PRIMIERO FESTEGGIA LA FINE DELL’ESTATE CON VISITE GUIDATE E PASSEGGIATE ENOGASTRONOMICHE, DAL 20 AL 23 SETTEMBRE

Gran Festa del Desmontegar. Primiero festeggia la fine dell’estate con la Desmontegada più lunga dell’intero arco alpino.

Da giorni un inconfondibile suono di campanacci risuona per le vie dei paesi di Primiero per ricordare a tutti che l’estate è finita e che dopo i lunghi mesi trascorsi tra i verdi prati in quota è tempo per gli animali di ridiscendere lentamente nelle stalle.

Dopo un anno di attesa e grandi preparativi, dal 20 al 23 settembre le valli ai piedi delle Pale di San Martino si preparano a celebrare l’antico rito della transumanza con la Gran Festa del Desmontegar, che permetterà a grandi e piccoli di toccare con mano le tradizioni contadine attraverso quattro giorni di eventi, mostre, visite guidate e passeggiate enogastronomiche, in vista della colorata sfilata di domenica, il momento più atteso della diciannovesima edizione della kermesse.