S.MART * ‘ DOLOMITINCONTRI ‘: L’INCONTRO DAL TITOLO ‘ ARIA SOTTILE ‘ VEDRÀ SUL PALCO LA GUIDA ALPINA GIAMPAOLO CORONA

L’estate della rassegna DolomitIncontri prosegue in grande stile con un appuntamento dedicato alla montagna e nello specifico alle Aquile, le Guide Alpine di San Martino di Castrozza e Primiero, che sabato 18 agosto alle ore 18:00 saranno le indiscusse protagoniste del salotto culturale più in quota delle Dolomiti.

L’incontro dal titolo “Aria sottile” vedrà sul palco la guida alpina Giampaolo Corona, fresco di rientro dal Pakistan dove ha portato a termine un nuovo progetto a quota 8.000 conquistando la Hidden Peak. A DolomitIncontri in compagnia dell’amico e guida alpina Rocco Romagna, presidente del gruppo Aquile di San Martino e Primiero, racconterà questa ed altre imprese sulle cime più alte del mondo dal Nepal all’India e fino in Pakistan.

La montagna è una cosa seria e una cosa sacra. È madre e matrigna. È viva. È sempre uguale e ogni volta diversa: è questo in estrema sintesi l’invito di DolomitIncontri a scoprire la montagna attraverso i racconti di chi la vive quotidianamente per lavoro e soprattutto per passione.

Giampaolo Corona nasce e cresce in valle di Primiero, dove tutt’oggi lavora come Istruttore di Soccorso Alpino Sagf. Dal 1995 al 2000 ha vissuto a Courmayeur dove ha conseguito il brevetto di Guida Alpina e provato le prime esperienze d’alta quota. E’ Tecnico di Elisoccorso del Cnsas Trentino e dal 2001 al 2017 ha partecipato a 12 spedizioni extraeuropee tra Himalaya, Karakorum e Hindu Kush, alternando scalate a “8000”, sempre senza ossigeno supplementare o portatori d’alta quota, a vie nuove o salite a montagne inviolate in zone poco esplorate tra Nepal, India e Pakistan. Ha partecipato a due missioni di ricerca e soccorso con elicottero all’estero (Myanmar 2014 e Nepal 2015).“Viaggiare, conoscere persone e posti nuovi. Il mio obiettivo è cercare sempre di essere autosufficiente, veloce e leggero. Alla costante ricerca di esperienze stimolanti” Cit. Giampaolo Corona.

Rocco Romagna nasce a Transacqua nel 1964. Guida Alpina dal 1996 è presidente del Gruppo Aquile di San Martino e Primiero. Ha partecipato a diversi trekking internazionali: in Nepal, Patagonia, Cina, sui monti dell’Atlante in Marocco e sul Kilimangiaro. Guida Alpina a tempo pieno, da anni organizza trekking estivi e invernali sulle Dolomiti e in Sardegna. È specializzato in free ride, canyoning e attrezzatura di siti d’arrampicata. Dal 1994 è attivo nel soccorso alpino.

Tutti gli appuntamenti di DolomitIncontri hanno luogo presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor di San Martino di Castrozza alle ore 18.00 e prevedono un eccellente aperitivo con l’autore, rigorosamente con le bollicine trentine di Altemasi TRENTODOC di Cavit. La rassegna è un progetto realizzato da ApT S.Mart grazie alla preziosa collaborazione con il Comune Primiero San Martino di Castrozza, la Comunità di Valle del Primiero, Cavit e con gli hotel di San Martino di Castrozza aderenti all’iniziativa.