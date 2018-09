Rovim sRL * area ex Marangoni ROVERETO (tn): ” dopo la bonifica con rimozione dell’amianto al via i lavori di demolizione delle strutture, la riqualificazione dell’area curata dalla Rovim “

Come auspicato all’indomani del passaggio di proprietà, il confronto proficuo ha portato all’avvio di una soluzione sostenibile per la riqualificazione di quest’importante area della città di Rovereto. Il principio di sostenibilità, inteso in senso sociale, ambientale ed economico, è il concetto cardine intorno al quale ruota l’idea di sviluppo proposta, che risponde alle esigenze di tutti gli attori coinvolti.

Sostenibilità sociale, avendo concepito spazi abitativi destinati al social housing, forma d’affitto a canone agevolato destinato a coloro che non possono permettersi di acquistare casa, ma nemmeno hanno accesso alle graduatorie Itea.

Nella grande superficie destinata a verde e parco pubblico prevista, le persone avranno un luogo di scambio e incontro, dove praticare sport, passeggiare su piste pedonali e, magari, godersi il quartiere comodamente tra i giardini adeguatamente arredati. Uno spazio che, ricucendo il tessuto urbano, apre il passaggio e mette in relazione via Abetone e via Benacense. In quest’ottica si colloca anche la superficie destinata ad accogliere attività commerciali e ristorative, che possono connotare il quartiere quale luogo di aggregazione.