ROUSSEAU * DOMANI A IVREA NUOVO APPUNTAMENTO CON GLI OPEN DAY: PRESENTI DAVIDE CASALEGGIO, PAOLA TAVERNA, DANILO TONINELLI

Si terrà a Ivrea domenica 27 maggio, dalle ore 16 alle ore 18, il nuovo appuntamento con gli Open Day Rousseau, lo spazio di confronto e condivisione per conoscere gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo Rousseau e le esperienze di democrazia diretta e cittadinanza digitale applicate dal MoVimento 5 Stelle.

L’evento si terrà presso il Salone dei 2000 (Officine Ico), in via Jervis 13 è sarà trasmesso in diretta su questa pagina Facebook.

L’Open Day Rousseau è un viaggio all’interno del mondo della democrazia diretta, dell’ intelligenza collettiva e della cittadinanza attiva presentato dai referenti delle diverse funzioni della piattaforma Rousseau.

Nell’ordine, a Ivrea Interverranno:Davide Bono (Lex Regioni), Paola Taverna (Activism), Nicola Morra (E-learning), Nunzia Catalfo (Lex Parlamento e Lex Europa), Manlio Di Stefano (Lex Parlamento e Lex Europa ), Danilo Toninelli (Lex Iscritti), Enrica Sabatini (referente Open Day Rousseau), Davide Casaleggio (Presidente Associazione Rousseau).