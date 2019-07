ROSSI (PATT) * TEMPI ICEF PAT – ASSESSORE SEGNANA: « Non si critica un governo per un problema informatico, Apprezziamo l’impegno E si traduca in azioni concrete »

Non si critica un governo per un problema informatico. Speriamo che tutto si risolva e che il “grande impegno”produca risultati positivi in breve tempo.

Ma per quanto tempo ancora dovremo sentire che quando qualcosa non va come dovrebbe andare si tratta sempre di una “eredità” dovuta al l’operato di chi c’era prima?

Apprezziamo l’impegno e auspichiamo che questo si traduca in azioni concrete e meno propaganda.

*

Ugo Rossi