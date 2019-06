ROSSI (PATT) REPLICA A SAVOI (LEGA) * CATTURA ORSO: « Quelle del consigliere sono Sciocchezze in libertà, Come Le parole dette da Fugatti »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Quelle di Savoi sono sciocchezze in libertà. Come sono sciocchezze le stesse cose dette da Fugatti.

Per catturare un orso -o anche per abbatterlo- bisogna identificarlo tramite il Dna; quindi si può procedere solo dopo averlo catturato. Poi applicare il radiocollare per essere certi che si cerchi e si trovi l’esemplare giusto. Questo orso M49 si può catturare perché qualcuno prima di Fugatti -cioè noi- lo ha catturato e gli ha messo il radiocollare. Chi non sa stia zitto!

Ugo Rossi

Consigliere Patt